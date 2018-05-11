"Арсенал" нацелился на защитника ПСЖ Лайвина Курзава, сообщает британская пресса.

"Канониры" уже вышли на контакт с агентом 25-летнего француза, трансфер которого обойдётся примерно в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Курзава сыграл за ПСЖ 28 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи.

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