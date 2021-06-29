"Арсенал" нацелился на защитника "Реала"

Фото инстаграм Мигеля Гутьерреса

Лондонский "Арсенал" хочет усилиться левым защитником "Реала" Мигелем Гутьерресом, сообщает The Athletic.

По информации источника, "канониры" внимательно следят за ситуацией с будущим 19-летнего футболиста, который при новом тренере может потерять место в заявке "сливочных".

Английский клуб готов взять в аренду фулбека или выкупить права на него за 40 миллионов евро.

Гутьеррес является воспитанником "Реала", за основную команду он дебютировал в апреле 2021 года, сыграл 6 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость испанца оценивается в 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" вступил в борьбу за форварда сборной Италии. | http://soccernews.ru