"Арсенал" нацелился на защитника "Реала"

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"Арсенал" нацелился на защитника "Реала"

Фото инстаграм Мигеля Гутьерреса

Лондонский "Арсенал" хочет усилиться левым защитником "Реала" Мигелем Гутьерресом, сообщает The Athletic.

По информации источника, "канониры" внимательно следят за ситуацией с будущим 19-летнего футболиста, который при новом тренере может потерять место в заявке "сливочных".

Английский клуб готов взять в аренду фулбека или выкупить права на него за 40 миллионов евро.

Гутьеррес является воспитанником "Реала", за основную команду он дебютировал в апреле 2021 года, сыграл 6 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость испанца оценивается в 5 миллионов евро.

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