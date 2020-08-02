"Арсенал" нацелился на защитника "Севильи"
Защитник "Севильи" Диего Карлос попал в сферу интересов "Арсенала".
По сведениям The Telegraph, в услугах 27-летнего бразильца лично заинтересован наставник "канониров" Микель Артета, который считает, что игрок сможет укрепить оборону команды.
Контракт Карлоса с "Севильей" рассчитан до лета 2024 года. Его клаусула составляет 75 миллионов евро.
В этом сезоне Карлос провел 41 игру, в которых отметился двумя голами.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18