"Арсенал" нацелился на защитника "Севильи"

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"Арсенал" нацелился на защитника "Севильи"

Защитник "Севильи" Диего Карлос попал в сферу интересов "Арсенала".

По сведениям The Telegraph, в услугах 27-летнего бразильца лично заинтересован наставник "канониров" Микель Артета, который считает, что игрок сможет укрепить оборону команды.

Контракт Карлоса с "Севильей" рассчитан до лета 2024 года. Его клаусула составляет 75 миллионов евро.

В этом сезоне Карлос провел 41 игру, в которых отметился двумя голами.

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