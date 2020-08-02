"Арсенал" нацелился на защитника "Севильи"

Защитник "Севильи" Диего Карлос попал в сферу интересов "Арсенала".

По сведениям The Telegraph, в услугах 27-летнего бразильца лично заинтересован наставник "канониров" Микель Артета, который считает, что игрок сможет укрепить оборону команды.

Контракт Карлоса с "Севильей" рассчитан до лета 2024 года. Его клаусула составляет 75 миллионов евро.

В этом сезоне Карлос провел 41 игру, в которых отметился двумя голами.

Читайте также: "Арсенал" может арендовать Коутиньо, но при одном условии. | http://soccernews.ru