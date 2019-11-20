"Арсенал" нацелился на защитника "Вильярреала"
Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу, сообщает The Sun.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 45 миллионов евро.
Несколько дней назад Торрес дебютировал за сборную Испании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Мальтой (7:0) и забил один гол.
22-летний Торрес является воспитанником "Вильярреала". В нынешнем сезоне он провел за валенсийский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Арсенал" может отдать Джаку в аренду. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Почеттино может возглавить "Баварию"
-
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020
-
Сборная Испании вновь решила поменять тренера перед большим турниром! Что творится в руководстве команды?
-
Германия показала свои чемпионские образцы в матче против Северной Ирландии! А Гнабри показал, что может претендовать на Золотой мяч в будущем!
-
Мать и отец Мбаппе сообщили "Реалу", что футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ
Лента новостей
-
"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на двух лидеров в ближайшем матче
-
На фальшивый паспорт голкипера "Спартака" пытались оформить дебетовую карту
-
Вейналдум и Де Йонг провели акцию против расизма во время игры
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить трех игроков из Серии А
-
"Реал" заинтересован в покупке воспитанника "Барселоны"
-
Гендиректор "Зенита" рассказал о трансферных планах клуба
-
РФС намерен наказать фанатов, которые оскорбили Дзюбу на матче сборной России
-
Тедеско сделал заявление в ответ на критику Мостового и Ловчева
-
"Арсенал" нацелился на защитника "Вильярреала"
-
1
Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову
-
Семин высказался о ситуации с травмированными игроками "Локомотива"
-
Почеттино может возглавить "Баварию"
-
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020
-
Сборная Испании вновь решила поменять тренера перед большим турниром! Что творится в руководстве команды?
-
Отец Влашича рассказал о характере травмы хавбека ЦСКА
-
Болеющий лейкемией Михайлович завершил очередной курс лечения
-
Полиция расследует махинацию с кредитом, взятым на имя голкипера "Спартака"
-
Уткин: "Россия обыграет Украину на Евро-2020"
-
1
"Бавария" и "Ливерпуль" поборются за хавбека сборной Украины
-
Моуринью сфотографировался с футболкой "Тоттенхэма"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7