"Арсенал" нацелился на защитника "Вильярреала"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 45 миллионов евро.

Несколько дней назад Торрес дебютировал за сборную Испании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Мальтой (7:0) и забил один гол.

22-летний Торрес является воспитанником "Вильярреала". В нынешнем сезоне он провел за валенсийский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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