"Арсенал" нацелился на защитника "Ювентуса"

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"Арсенал" нацелился на защитника "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может продолжить карьеру в "Арсенале".

Как сообщает Football Italia, в трансфере 23-летнего игрока лично заинтересован наставник "Арсенала" Арсен Венгер.

В текущем сезоне Ругани провел 16 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

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