"Арсенал" нацелился на Зоммера

Вратарь менхенгладбахской "Боруссии" Янн Зоммер попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, в трансфере голкипера лично заинтересован наставник "канониров" Унаи Эмери.

Ранее ходили слухи, что Петер Чех и Давид Оспина могут уйти из "Арсенала" этим летом.

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