"Арсенал" нацелился на звездного игрока "Реала"

"Арсенал" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику "Баварии" Хамесу Родригесу, сообщает Independent.

По сведениям издания, английский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. При этом хавбек хочет летом вернуться в "Реал", но королевский клуб настроен его продать.

Стоит отметить, что "Бавария" имеет право выкупа хавбека следующим летом за 42 миллиона евро, но мюнхенский клуб, по всей видимости, откажется от этой опции. В нынешнем сезоне 27-летний Родригес провел за "Баварию" 12 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Реал" согласовал первый летний трансфер. | http://soccernews.ru