"Арсенал" нацелился на звездного игрока "Реала"

Теги арсенал лондонбавария мюнхенреал мадридхамес родригестрансферы

"Арсенал" нацелился на звездного игрока "Реала"

"Арсенал" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику "Баварии" Хамесу Родригесу, сообщает Independent.

По сведениям издания, английский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. При этом хавбек хочет летом вернуться в "Реал", но королевский клуб настроен его продать. 

Стоит отметить, что "Бавария" имеет право выкупа хавбека следующим летом за 42 миллиона евро, но мюнхенский клуб, по всей видимости, откажется от этой опции. В нынешнем сезоне 27-летний Родригес провел за "Баварию" 12 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Реал" согласовал первый летний трансфер. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" - "Кьево": видеотрансляция матча Серии А

"Ювентус" - "Кьево": видеотрансляция матча Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов