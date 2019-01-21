"Арсенал" нацелился на звездного игрока "Реала"
"Арсенал" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику "Баварии" Хамесу Родригесу, сообщает Independent.
По сведениям издания, английский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. При этом хавбек хочет летом вернуться в "Реал", но королевский клуб настроен его продать.
Стоит отметить, что "Бавария" имеет право выкупа хавбека следующим летом за 42 миллиона евро, но мюнхенский клуб, по всей видимости, откажется от этой опции. В нынешнем сезоне 27-летний Родригес провел за "Баварию" 12 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал два голевых паса. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.
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