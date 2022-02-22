"Арсенал" нацелился на звезду "Атлетико"

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"Арсенал" нацелился на звезду "Атлетико"

Фото: инстаграм Жоау Фелиша/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к португальскому нападающему мадридского "Атлетико" Жоау Фелишу, сообщает Okdiario.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Атлетико" хочет полностью компенсировать затраты на него. Три года назад мадридцы заплатили за него 127 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Фелиш провел за "Атлетико" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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