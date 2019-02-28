"Арсенал" нацелился на звезду "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Петр Зелински привлёк внимание лондонского "Арсенала", сообщает Daily Express.

По сведениям издания, "канониры" намерены купить звёздного поляка в летнее трансферное окно. Стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее СМИ утверждали, что интерес к 24-летнему хавбеку также проявляют "Ливерпуль" и ПСЖ.

В текущем сезоне Зелински сыграл за "Наполи" 34 матча во всех турнирах и забил 5 голов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

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