"Арсенал" начал переговоры по форварду "Бордо"

"Арсенал" начал переговоры с агентом нападающего "Бордо" Малкома.

Как известно, 20-летним бомбардиром также интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Ожидается, что в лондонском клубе Малком заменит Алексиса Санчеса, который близок к переходу в "Манчестер Сити".

Стоимость форварда СМИ оценивают в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец забил семь голов в 18-ти матчах Лиги 1.

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