"Арсенал" начал работать над трансфером Умтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может летом перейти в лондонский "Арсенал", сообщает британская пресса.

Клубы уже начали переговоры о трансфере 25-летнего француза. Сейчас диалог ведётся между техническим директором "канониров" Раулем Санлеи и его коллегой из "блауграны" Эриком Абидалем.

"Сине-гранатовые" готовы продать центрбека, который в последнее время стал часто травмироваться, за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: "Арсенал" согласовал переход 17-летнего бразильца. | http://soccernews.ru