"Арсенал" надеется подписать вингера ПСЖ

Лондонский "Арсенал" надеется до закрытия текущего трансферного окна подписать вингера французского ПСЖ Юлиана Дракслера.

Как информирует Telegraph, в трансфере игрока сборной Германии заинтересован лично главный тренер "канониров" Арсен Венгер.

В стартовавшем сезоне Дракслер сыграл два матча за ПСЖ, однако результативными действиями в них он отметиться не сумел.

Напомним, "Арсенал" готов отпустить Санчеса в "Манчестер Сити" при одном условии. | soccernews.ru