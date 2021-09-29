"Арсенал" надолго потерял Джаку

Фото: инстаграм Джаки/Автор неизвестен

Хавбек сборной Швейцарии и лондонского "Арсенала" Гранит Джака из-за серьезной травмы пропустит большой отрезок сезона.

Полузащитник травмировал колено в игре шестого тура АПЛ против "Тоттенхэма", где его команда одержала победу со счетом 3:1.

Как сообщает официальный сайт "канониров", по итогам углубленного медицинского обследования у Джаки было выявлено повреждение медиальной связки колена.

Отмечается, что операция швейцарцу не потребуется. Срок восстановления составит примерно три месяца.

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