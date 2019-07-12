"Арсенал" накажет Косиельни, который отказался ехать на предсезонный сбор

Французский защитник "Арсенала" Лоран Косиельни подвергнется штрафу за отказ ехать с клубом на предсезонный сбор в США, Sky Sports.

По сведениям издания, футболист принял такое решение, так как хочет сменить клуб. Интерес к нему проявляют "Лион" и "Бордо", который готовы подписать француза, если он покинет "Арсенал" бесплатно.

В прошлом сезоне 33-летний Косильени провел за "Арсенал" 31 матч и забил три гола. Его контракт с "канонирами" действует до лета 2020 года.

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