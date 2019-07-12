"Арсенал" накажет Косиельни, который отказался ехать на предсезонный сбор
Французский защитник "Арсенала" Лоран Косиельни подвергнется штрафу за отказ ехать с клубом на предсезонный сбор в США, Sky Sports.
По сведениям издания, футболист принял такое решение, так как хочет сменить клуб. Интерес к нему проявляют "Лион" и "Бордо", который готовы подписать француза, если он покинет "Арсенал" бесплатно.
В прошлом сезоне 33-летний Косильени провел за "Арсенал" 31 матч и забил три гола. Его контракт с "канонирами" действует до лета 2020 года.
Не пропустите: "Арсенал" нацелился на хавбека "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зидан покинул расположение "Реала" в Канаде
-
1
"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро
-
Жамалетдинов сделал хет-трик в матче за "Лех"
-
Защитник "Атлетико": "Через год Фелиш будет стоить 300 миллионов евро"
-
"Рома" не может договориться по трансферу одного из лидеров "Тоттенхэма"
-
"Рубин" хочет переманить у "Ростова" экс-игрока "Спартака"
-
"Барселона" назвала сумму отступных в контракте Гризманна
-
2
"Барселона" объявила о переходе Гризманна
-
"Бавария" представила чемпиона мира-2018
-
"Арсенал" накажет Косиельни, который отказался ехать на предсезонный сбор
-
"Зенит" - лидер Премьер-лиги по просмотрам в YouTube в 2019 году
-
Юрист Гризманна прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выкупить его контракт у "Атлетико"
-
"Валенсия" объявила о выкупе трансфера Черышева
-
"Рубин" пополнится шведским защитником
-
"Краснодар" хочет купить Зайца
-
Билялетдинов не перейдет в "Сочи"
-
"Барселона" и "Атлетик" сыграют в матче открытия Примеры
-
"Манчестер Юнайтед" представил новую форму в виде змеиной формы
-
3
Ван Дейк отказался вести переговоры с "Барселоной"
-
Клопп поделился планами на летнее трансферное окно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16