"Арсенал" намерен арендовать Коутинью

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в "Арсенале". Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, 27-летний бразилец может быть арендован английским клубом этим летом. Пока неизвестно на какой срок футболист перейдет в стан "канониров", сумма трансфера также не оглашается.

Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" зимой 2018 года. В минувшем сезоне он играл в 34 матчах, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

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