"Арсенал" намерен купить игрока сборной Того

"Арсенал" проявляет интерес к тоголезскому защитнику "Хетафе" Джене Даконаму, сообщает AS.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с покупкой футболиста в летнее трансферное окно. Также игрок входит с сферу интересов "Севильи" и "Вильярреала". Сумма отступных в его контракте составляет 35 миллионов евро.

26-летний Даконам в прошлом сезоне провел 36 матчей и забил 1 гол.

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