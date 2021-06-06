"Арсенал" намерен купить лидера "Вулверхэмптона"

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"Арсенал" намерен купить лидера "Вулверхэмптона"Фото: инстаграм Невеша/Автор неизвестен

Как сообщает The Times, лондонский "Арсенал" интересуется полузащитником "Вулверхэмптона" Рубеном Невешем.

По информации источника, "канониры" готовят предложение по 24-летнему португальцу. Отмечается, что "волки" готовы отпустить футболиста за сумму около 35 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Невеш провел 40 матчей за "Вулверхэмптон", на его счету 5 голов и 2 голевые передачи.

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