"Арсенал" намерен начать переговоры с Обамеянгом

"Арсенал" готов начать переговоры с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, лондонцы готовы продлить контракт с 30-летним габонцем, чтобы не потерять его бесплатно. Контракт форварда с "канонирами" действует до лета 2021 года.

Обамеянг намерен попросить зарплату у "Арсенала" в размере 430 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что футболист занимается поиском новой команды.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 25 матчей в АПЛ, в которых забил 17 голов.

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