"Арсенал" намерен перехватить Эрреру у ПСЖ

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"Арсенал" намерен перехватить Эрреру у ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера в скором времени покинет клуб. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, на 29-летнего испанца претендуют ПСЖ и "Арсенал".

Ранее стало известно, что Эррера готов подписать контракт с французским клубом с заработной платой в размере 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Но "Арсенал" хочет перехватить игрока, чтобы им заменить Аарона Рэмси, который летом перейдет в "Ювентус". 

Напомним, Эррера станет свободным агентом уже этим летом, так как "МЮ" не предложил испанцу новый контракт.

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