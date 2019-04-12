"Арсенал" намерен перехватить Эрреру у ПСЖ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера в скором времени покинет клуб. Об этом сообщает L'Equipe.
По данным источника, на 29-летнего испанца претендуют ПСЖ и "Арсенал".
Ранее стало известно, что Эррера готов подписать контракт с французским клубом с заработной платой в размере 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Но "Арсенал" хочет перехватить игрока, чтобы им заменить Аарона Рэмси, который летом перейдет в "Ювентус".
Напомним, Эррера станет свободным агентом уже этим летом, так как "МЮ" не предложил испанцу новый контракт.
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|Тоттенхэм
|32
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|7
|Лестер Сити
|34
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|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
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|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|34
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|Борнмут
|33
|38
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|Бернли
|33
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|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
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|Саутгемптон
|32
|33
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|Кардифф Сити
|32
|28
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|Фулхэм
|33
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|Хаддерсфилд Таун
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