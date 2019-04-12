"Арсенал" намерен перехватить Эрреру у ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера в скором времени покинет клуб. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, на 29-летнего испанца претендуют ПСЖ и "Арсенал".

Ранее стало известно, что Эррера готов подписать контракт с французским клубом с заработной платой в размере 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Но "Арсенал" хочет перехватить игрока, чтобы им заменить Аарона Рэмси, который летом перейдет в "Ювентус".

Напомним, Эррера станет свободным агентом уже этим летом, так как "МЮ" не предложил испанцу новый контракт.

Не пропустите: Смоллинг прокомментировал столкновение с Месси. | http://soccernews.ru