"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги арсенал лондонаяксматтейс де лигтбарселона

"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"Лондонский "Арсенал" заинтересовался защитником амстердамского "Аякса" Маттейсом де Лигтом, информирует Mirror.

По сведениям издания, в течение последних нескольких недель "канониры" активно просматривали игру 18-летнего бека в матчах за клуб и национальную сборную Голландии. Предпринять попытки подписать перспективного игрока, который входит в сферу интересов каталонской "Барселоны", "Арсенал" может уже ближайшим летом.

Напомним, также "Арсенал" претендует на Майера. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов