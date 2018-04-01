"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Лондонский "Арсенал" заинтересовался защитником амстердамского "Аякса" Маттейсом де Лигтом, информирует Mirror.

По сведениям издания, в течение последних нескольких недель "канониры" активно просматривали игру 18-летнего бека в матчах за клуб и национальную сборную Голландии. Предпринять попытки подписать перспективного игрока, который входит в сферу интересов каталонской "Барселоны", "Арсенал" может уже ближайшим летом.

Напомним, также "Арсенал" претендует на Майера. | soccernews.ru