"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги арсенал лондонпсжлайвин курзаватрансферы

"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"
Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к защитнику ПСЖ Лайвину Курзава, сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с парижанами. Таким образом, француз может достаться "канонирам" бесплатно.

Ранее сообщалось, что игрок также входит в сферу интересов "Ливерпуля", "Барселоны" и "Севильи".

В нынешнем сезоне 27-летний Курзава провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Арсенал" готов перехватить трансферную цель "Баварии" из Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ

Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов