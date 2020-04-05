"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"



Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к защитнику ПСЖ Лайвину Курзава, сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с парижанами. Таким образом, француз может достаться "канонирам" бесплатно.

Ранее сообщалось, что игрок также входит в сферу интересов "Ливерпуля", "Барселоны" и "Севильи".

В нынешнем сезоне 27-летний Курзава провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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