"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель ПСЖ

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к венгерскому полузащитнику "Ред Булл Зальцбург" Доминику Собослаи, сообщает журналист Ману Лонжон на своей странице в Twitter.

По данным источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро. Хавбек также входит в сферу интересов "Милана" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 19-летний Собослаи провел за "Ред Булл Зальцбург" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2022 года.

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