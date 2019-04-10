"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Ювентуса"

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"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Ювентуса"

Полузащитник "Фиорентины" Жордан Верету может перейти в "Арсенал" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Birmingham Mail.

Лондонцы хотят приобрести футболиста в качестве замены Аарону Рэмзи, который уже подписал контракт с туринским клубом и покинет итальянскую команду.

"Фиорентина" готова отпустить Верету за 30 миллионов евро. В игроке также заинтересованы "Наполи" и "Интер"

Футболист перешел в "Фиорентину" из "Астон Виллы" летом 2017 года за 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 30 матчах, отметившись 5 голами и 4 ассистами.

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