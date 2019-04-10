"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Ювентуса"
Полузащитник "Фиорентины" Жордан Верету может перейти в "Арсенал" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Birmingham Mail.
Лондонцы хотят приобрести футболиста в качестве замены Аарону Рэмзи, который уже подписал контракт с туринским клубом и покинет итальянскую команду.
"Фиорентина" готова отпустить Верету за 30 миллионов евро. В игроке также заинтересованы "Наполи" и "Интер".
Футболист перешел в "Фиорентину" из "Астон Виллы" летом 2017 года за 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 30 матчах, отметившись 5 голами и 4 ассистами.
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|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
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|9
|Эвертон
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|Уотфорд
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|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
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|Борнмут
|33
|38
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|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
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