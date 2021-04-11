"Арсенал" намерен переманить Лингарда

Фото: Твиттер @JesseLingard

"Арсенал" готов вступить в борьбу за хавбека "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

По сведениям Goal.com, "канониры" попытаются переманить 28-летнего футболиста предстоящим летом.

Отмечается, что "Вест Хэм", за который Лингард выступает на правах аренды, также намерен выкупить права на игрока.

В составе "Вест Хэма" Лингард провел 8 матчей, забил 6 голов и отдал три ассиста.

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