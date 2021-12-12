"Арсенал" намерен подписать футболиста "Ювентуса"

Теги ювентусдеян кулушевскиарсенал лондон

"Арсенал" намерен подписать футболиста "Ювентуса"Фото: инстаграм Кулушевского/Автор неизвестен

Шведский вингера туринского "Ювентуса" Деян Кулушевски может перейти в клуб АПЛ уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "Арсенал" интересуется молодым игроком и намерен подписать его уже в январе.

По информации источника, в данный момент лондонский клуб готовят официальное предложение "бьянконери". Итальянский гранд не будет рассматривать предложения ниже 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Деян Кулушевски сыграл в 19 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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