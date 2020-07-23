"Арсенал" намерен подписать Коутиньо, но испытывает сложности с его трансфером

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"Арсенал" намерен подписать Коутиньо, но испытывает сложности с его трансфером

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб испытывает сложности с трансфером хавбека, так как не может позволить себе его зарплату, которая составляет 11,5 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена продать Коутиньо, который является самым дорогим трансфером в истории клуба. В 2018 году каталонцы купили игрока у "Ливерпуля" за 145 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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