"Арсенал" намерен подписать Коутиньо, но испытывает сложности с его трансфером
Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, английский клуб испытывает сложности с трансфером хавбека, так как не может позволить себе его зарплату, которая составляет 11,5 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена продать Коутиньо, который является самым дорогим трансфером в истории клуба. В 2018 году каталонцы купили игрока у "Ливерпуля" за 145 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
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|3
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|37
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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