"Арсенал" намерен подписать новый контракт с Ляказеттом

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"Арсенал" намерен подписать новый контракт с Ляказеттом

"Арсенал" намерен продлить контракт с форвардом Александром Ляказеттом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Канониры" ведут переговоры с футболистом о подписании нового контракта, по условиям которого зарплата 28-летнего француза составит около 13 миллионов евро в год.

Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года.

Футболист перешел в "Арсенал" в 2017 году из "Лиона" за 53 миллиона евро.

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