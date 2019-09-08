"Арсенал" намерен подписать новый контракт с Ляказеттом

"Арсенал" намерен продлить контракт с форвардом Александром Ляказеттом, сообщает La Gazzetta dello Sport.



"Канониры" ведут переговоры с футболистом о подписании нового контракта, по условиям которого зарплата 28-летнего француза составит около 13 миллионов евро в год.



Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года.



Футболист перешел в "Арсенал" в 2017 году из "Лиона" за 53 миллиона евро.

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