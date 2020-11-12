"Арсенал" намерен приобрести защитника "РБ Лейпциг" Конате

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"Арсенал" намерен приобрести защитника "РБ Лейпциг" Конате

Лондонский "Арсенал" интересуется защитником "РБ Лейпциг" Ибраиме Конате, утверждает Sport Bild.

По данным источника, "канониры" следят за прогрессом 21-летнего футболиста. "Лейпциг" готов расстаться с футболистом не менее, чем за 50 миллионов евро.

В мае сообщалось, что в защитнике заинтересован "МЮ".

Конате выступает в "РБ Лейпциг" с лета 2017 года. За это время он провел 79 матчей, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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