"Арсенал" намерен продлить контракт с Джакой

Фото: инстаграм Джаки/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" намерен удержать капитана сборной Швейцарии Гранита Джаку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "канониры" предложили футболисту новое соглашение рассчитаное до лета 2025 года и повышением зарплаты.

Отмечается, что по новому контракту Джака сможет зарабатывать больше, нежели ему предлагает "Рома".

Последнее предложение римлян было в размере 12 миллионов евро, однако лондонский клуб отклонил его.

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