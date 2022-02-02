"Арсенал" намерен продлить Сака
Фото: инстаграм Букайо Сака/Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" хочет продлить контракт с полузащитником Букайо Сака, сообщает журналист Крис Уитли в своем твиттере.
По сведениям источника, "канониры" готовят для футболиста новое соглашение на улучшенных финансовых условиях, несмотря на то, что его нынешний контракт действует до лета 2024 года.
В этом сезоне 20-летний Сака провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 4 голевые передачи.
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