"Арсенал" намерен продлить соглашение с Артетой

Теги микель артетаарсенал лондон

"Арсенал" намерен продлить соглашение с Артетой

Фото: инстаграм "Арсенала"\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" намерен подписать новое соглашение с испанским тренером команды Микелем Артетой, сообщает таблоид Daily Mail.

По информации источника, боссам лондонцев нравится то направление, в котором двигается команда и по окончании нынешней кампании планируют сделать испанцу предложение о новом контракте.

Также руководство клуба впечатлено тем, как Артета управляет коллективом.

Также "Арсенал" хочет отбить любые попытки "Манчестер Сити" вернуть Артету после ухода Хосепа Гвардиолы.

Отмечается, что Артета счастлив в "Арсенале".

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