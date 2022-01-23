"Арсенал" намерен продлить соглашение с Артетой
Фото: инстаграм "Арсенала"\Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" намерен подписать новое соглашение с испанским тренером команды Микелем Артетой, сообщает таблоид Daily Mail.
По информации источника, боссам лондонцев нравится то направление, в котором двигается команда и по окончании нынешней кампании планируют сделать испанцу предложение о новом контракте.
Также руководство клуба впечатлено тем, как Артета управляет коллективом.
Также "Арсенал" хочет отбить любые попытки "Манчестер Сити" вернуть Артету после ухода Хосепа Гвардиолы.
Отмечается, что Артета счастлив в "Арсенале".
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
|79
|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18