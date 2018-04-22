"Арсенал" намерен расстаться с двумя основными игроками

Лондонский "Арсенал" ближайшим летом намерен расстаться с двумя основными игроками.

Как сообщает Tribalfootball, речь идёт о защитнике Шкодране Мустафи и хавбеке Граните Джаке.

При этом "канониры" уже опеределились с заменами для немца и швейцарца: на место первого планируется купить Райана Фредерикса из "Фулхэма", а на место второго - Джеймса Мэддисона из "Норвича".

В этом сезоне 26-летний Мустафи сыграл за "Арсенал" 33 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи. В активе 25-летнего Джаки 41 игра, 3 мяча и 6 ассистов.

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