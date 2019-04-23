"Арсенал" намерен расстаться с тремя игроками в летнее трансферное окно
"Арсенал" готов избавиться от нескольких футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, лондонский клуб выставит на трансфер защитника Шкодрана Мустафи и полузащитников Месута Озила и Генриха Мхитаряна. За счет продаж игроков "канониры" надеются получить средства на усиление состава, так как руководство клуба готово выделить на трансферы не более 50 миллионов евро.
Напомним, что в данный момент "Арсенал" борется за попадание в Лигу чемпионов. В чемпионате Англии клуб занимает четвертое место, а также вышел в полуфинал Лиги Европы.
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|М
|О
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|Ливерпуль
|35
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|2
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|34
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|3
|Тоттенхэм
|34
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|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
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|Вулверхэмптон
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|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
|35
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|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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