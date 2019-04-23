"Арсенал" намерен расстаться с тремя игроками в летнее трансферное окно

"Арсенал" готов избавиться от нескольких футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб выставит на трансфер защитника Шкодрана Мустафи и полузащитников Месута Озила и Генриха Мхитаряна. За счет продаж игроков "канониры" надеются получить средства на усиление состава, так как руководство клуба готово выделить на трансферы не более 50 миллионов евро.

Напомним, что в данный момент "Арсенал" борется за попадание в Лигу чемпионов. В чемпионате Англии клуб занимает четвертое место, а также вышел в полуфинал Лиги Европы.

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