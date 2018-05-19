"Арсенал" намерен усилиться двумя хавбеками

"Арсенал" планирует укрепить центр поля.

Как сообщает Mirror, лондонский клуб собирается приобрести полузащитника "Ниццы" Жан-Мишеля Сери и хавбека "Наполи" Жоржиньо.

Отметим, что в услугах названных футболистов также заинтересованы "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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