"Арсенал" намерен вновь арендовать хавбека "Реала"

Лондонский "Арсенал" заинтересован в продлении аренды испанского полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса, сообщает Goal.

По сведениям издания, главный тренер английского клуба Микель Артета удовлетворен игрой хавбека. "Реал" хочет продать Себальоса за 40 миллионов евро, но "канониры" в данный момент не готовы к трансферу из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне 23-летний Себальос выступает за "Арсенал" на правах аренды, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2023 года.

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