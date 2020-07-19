"Арсенал" намерен вновь арендовать хавбека "Реала"

Теги реал мадридарсенал лондондани себальострансферы

"Арсенал" намерен вновь арендовать хавбека "Реала"

Лондонский "Арсенал" заинтересован в продлении аренды испанского полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса, сообщает Goal.

По сведениям издания, главный тренер английского клуба Микель Артета удовлетворен игрой хавбека. "Реал" хочет продать Себальоса за 40 миллионов евро, но "канониры" в данный момент не готовы к трансферу из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне 23-летний Себальос выступает за "Арсенал" на правах аренды, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2023 года.

Не пропустите: "Арсенал" потерял основного нападающего на длительный срок. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Химки" неожиданно обыграли "Урал" и вышли в финал Кубка России

"Химки" неожиданно обыграли "Урал" и вышли в финал Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов