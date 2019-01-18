"Арсенал" намерен заменить Озила лучшим футболистом КОНКАКАФ

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"Арсенал" намерен заменить Озила лучшим футболистом КОНКАКАФ
"Арсенал" проявляет интерес к мексиканскому нападающему ПСВ Ирвингу Лосано, сообщает TMW.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает кандидатуру Лосано в качестве замены Месуту Озилу, который может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Впрочем, приобрести мексиканца будет непросто, так как ПСВ требует за игрока не менее 40 миллионов евро. Также мексиканец входит в сферу интересов "Барселоны".

23-летний Лосано выступает за ПСВ с 2017 года, провел за голландский клуб 61 матч во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 20 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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