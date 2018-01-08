"Арсенал" намерен заменить Санчеса аргентинским нападающим

"Арсенал" продолжает искать замену для чилийского форварда Алексиса Санчеса, который в январе или летом покинет клуб.

Как сообщает Calciomercato, в качестве одного из приоритетных вариантов "канониры" рассматривают нападающего "Бока Хуниорс" Кристиана Павона, на которого, к слову, претендовал питерский "Зенит".

"Арсенал" готов предложить за 21-летнего аргентинца 20 миллионов евро плюс бонусы. При этом лондонский клуб может позволить Павону остаться в "Бока Хуниорс" до конца сезона на правах аренды.

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