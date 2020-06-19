"Арсенал" намерен заполучить Клюйверта

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"Арсенал" намерен заполучить Клюйверта

"Арсенал" намерен переманить к себе хавбека "Ромы" Джастина Клюйверта.

Как сообщает Calciomercato, "канониры" готовы отдать в обмен Генриха Мхитаряна, который находится в "Роме" в аренде, и доплатить определенную сумму. Отмечается, что римский клуб оценивает 21-летнего голландца в 40 миллионов евро.

По сведениям источника, Клюйверт будет зарабатывать больше чем в два раза, если перейдет в "Арсенал".

В текущем сезоне Клюйверт провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал два ассиста.

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