"Арсенал" нанес "Манчестер Юнайтед" первое поражение в АПЛ при Сульшере
В матче 30-го тура чемпионата Англии "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Победу "канонирам" принесли голы Гранита Джаки и Пьера-Эмерика Обамеянга. Это поражение стало первым в Премьер-лиге для манкунианцев с тех пор, как команду возглавил Уле-Гуннар Сульшер.
Благодаря победе "Арсенал" поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, "МЮ" опустился на пятую позицию.
"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" - 2:0 (1:0)
Голы: Джака, 12 - 1:0, Обамеянг, 69 (с пенальти) - 2:0
"Арсенал": Лено, Монреаль, Косьельни, Папастатопулос, Колашинац, Рэмзи, Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил (Ивоби, 77), Обамеянг (Денис Суарес, 80), Ляказетт (Нкетиа, 86).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Смоллинг, Янг, Диогу Далот (Марсьяль, 71), Фред, Матич (Гринвуд, 80), Погба, Линделеф, Рэшфорд, Лукаку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14