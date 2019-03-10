"Арсенал" нанес "Манчестер Юнайтед" первое поражение в АПЛ при Сульшере

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Победу "канонирам" принесли голы Гранита Джаки и Пьера-Эмерика Обамеянга. Это поражение стало первым в Премьер-лиге для манкунианцев с тех пор, как команду возглавил Уле-Гуннар Сульшер.

Благодаря победе "Арсенал" поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, "МЮ" опустился на пятую позицию.

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" - 2:0 (1:0)

Голы: Джака, 12 - 1:0, Обамеянг, 69 (с пенальти) - 2:0

"Арсенал": Лено, Монреаль, Косьельни, Папастатопулос, Колашинац, Рэмзи, Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил (Ивоби, 77), Обамеянг (Денис Суарес, 80), Ляказетт (Нкетиа, 86).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Смоллинг, Янг, Диогу Далот (Марсьяль, 71), Фред, Матич (Гринвуд, 80), Погба, Линделеф, Рэшфорд, Лукаку.

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