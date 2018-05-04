"Арсенал" нанес всего один удар в створ ворот "Атлетико"

"Арсенал" проиграл "Атлетико" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

В этом поединке английский клуб нанес всего один удар в створ ворот соперника. Его автором стал хавбек "канониров" Гранит Джака.

Эта встреча стала последней для Арсена Венгера в еврокубках в качестве наставника "Арсенала". Напомним, что наставник уйдет в оставку по окончании сезона.

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