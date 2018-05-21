"Арсенал" нашёл альтернативу Артете

"Арсенал" определился с ещё одним кандидатом на пост главного тренера на случай, если не удастся договориться с Микелем Артетой.

Как сообщает Daily Mail, запасным вариантом для "канониров" стал бывший наставник ПСЖ Унаи Эмери. В лондонском клубе впечатлены тем, каких успехов добился испанский специалист в "Севилье" при ограниченном бюджете.

Ранее стало известно, что Эмери хочет отдохнуть от футбола и посвятить время семье. | http://soccernews.ru