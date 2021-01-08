"Арсенал" нашёл альтернативу Брандту в ПСЖ

Лондонский "Арсенал" по-прежнему хочет купить креативного полузащитника.

По информации журналиста Кристиана Фалька, приоритетом "канониров" остаётся Юлиан Брандт из дортмундской "Боруссии".

Однако есть у английского клуба и альтернативный вариант - хавбек ПСЖ Юлиан Дракслер, которого выставили на трансфер.

В текущем сезоне немец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах. Его контракт с парижанами истекает летом. Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" взял крупный кредит из-за пандемии. | http://soccernews.ru