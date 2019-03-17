"Арсенал" нашел альтернативу Мончи

"Арсенал" все еще ищет нового спортивного директора.

Сообщается, что после неудачи с подписанием Рамона Мончи, "канониры" обратили свой взор на Марка Овермарса из "Аякса".

Отметим, что Овермарс занимает должность технического директора "Аякса" с лета 2012 года.

После 30 туров "Арсенал" идет на четвертом месте в АПЛ и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 16 очков.

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