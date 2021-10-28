"Арсенал" нашёл бесплатное усиление полузащиты в Бундеслиге
Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа привлёк внимание "Арсенала", сообщает журналист Кристиан Фальк.
По данным инсайдера, "канониры" хотят заполучить швейцарца следующим летом, когда он станет свободным агентом.
В планах лондонского клуба начать переговоры с полузащитником уже в январе, чтобы опередить конкурентов.
В текущем сезоне Закариа сыграл за "Боруссию" М 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 27 миллионов евро.
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