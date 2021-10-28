"Арсенал" нашёл бесплатное усиление полузащиты в Бундеслиге

Фото инстаграм Дениса Закариа

Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа привлёк внимание "Арсенала", сообщает журналист Кристиан Фальк.

По данным инсайдера, "канониры" хотят заполучить швейцарца следующим летом, когда он станет свободным агентом.

В планах лондонского клуба начать переговоры с полузащитником уже в январе, чтобы опередить конкурентов.

В текущем сезоне Закариа сыграл за "Боруссию" М 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 27 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" предложит "Реалу" громкий обмен футболистами. | http://soccernews.ru