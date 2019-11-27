"Арсенал" нашел еще одного кандидата на замену Эмери
"Арсенал" продолжает поиски кандидатов на замену тренеру Унаи Эмери.
Как сообщает Daily Mail, "канониры" рассматривают вариант с приглашением наставника "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.
"Волки" под руководством португальского специалиста выиграли Чемпионшип и в прошлом сезоне финишировали на 7-м месте в АПЛ.
Напомним, что руководство "Арсенала" готово расстаться с Эмери из-за неудовлетворительных результатов команды.
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|Команда
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|13
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|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8