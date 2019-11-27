"Арсенал" нашел еще одного кандидата на замену Эмери

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"Арсенал" нашел еще одного кандидата на замену Эмери

"Арсенал" продолжает поиски кандидатов на замену тренеру Унаи Эмери.

Как сообщает Daily Mail, "канониры" рассматривают вариант с приглашением наставника "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.

"Волки" под руководством португальского специалиста выиграли Чемпионшип и в прошлом сезоне финишировали на 7-м месте в АПЛ.

Напомним, что руководство "Арсенала" готово расстаться с Эмери из-за неудовлетворительных результатов команды.

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