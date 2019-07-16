"Арсенал" нашел нового защитника в Греции

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"Арсенал" нашел нового защитника в Греции

Защитник "Олимпиакоса" Папе Абу Сиссе попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает 90min, трансферная стоимость 23-летнего сенегальца оценивается в 12 миллионов евро. Напомним, что у "канониров" имеются проблемы в центре защиты, так как Лоран Косиельни отказался ехать с командой на сборы. Также клуб может покинуть Шкодран Мустафи.

Сиссе выступает за "Олимпиакос" с 2017 года. За это время он провел 37 игр, в которых отметился 5 забитыми мячами и одним ассистом.

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