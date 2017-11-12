"Арсенал" нашел возможную замену Санчесу

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает The Sun.

По сведениям издания, наставник "канониров" Арсен Венгер считает, что футболист способен заменить Алексиса Санчеса, у которого летом истекает соглашение с клубом.

Сообщается, что "Арсенал" оценивает трансфер Заа в 40 миллионов евро.

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