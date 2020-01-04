"Арсенал" нашёл замену Чемберсу, который выбыл на срок до 9 месяцев

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"Арсенал" нашёл замену Чемберсу, который выбыл на срок до 9 месяцев

Защитник "Борнмута" Натан Аке может оказаться в лондонском "Арсенале", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "канониры" видят в 24-летнем голландце замену для Калума Чемберса, который из-за серьёзной травмы колена может пропустить 9 месяцев.

Конкуренцию "Арсеналу" могут составить "Челси" и "Манчестер Сити", которые также хотят усилить оборону в январе.

В текущем сезоне Аке сыграл за "Борнмут" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: Чемберс обратился к болельщикам "Арсенала", которые поддержали его после травмы. | http://soccernews.ru
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