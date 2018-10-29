"Арсенал" нашел замену Кононову, который может уйти в "Спартак"

Теги арсенал тулаигорь семшоволег кононов

"Арсенал" нашел замену Кононову, который может уйти в "Спартак"Тульский "Арсенал" в случае увольнения главного тренера команды Олега Кононова возглавит Игорь Семшов, который в настоящее время тренирует новомосковский "Химик".

Отмечается, что Семшов присутствовал на восстановительной тренировке "Арсенала".

Ранее сообщалось, что Кононов может уйти в "Спартак". 

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