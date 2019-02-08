"Арсенал" нашел замену Начо Монреалю

"Арсенал" нашел нового защитника на замену Начо Монреалю.

Как сообщает Mundo Deportivo, лондонский клуб нацелился на защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо, чья трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

32-летний Монреаль провел в этом сезоне 17 игр, в которых отметился одним голом и пятью ассистами.

23-летний Гримальдо сыграл в 34 матчах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Контракт Гримальдо с "Бенфикой" рассчитан до лета 2021 года.

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